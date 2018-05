Droższe klocki hamulcowe, eksperymentalne opony. Wszystko w imię czystego powietrza

Po nagonce na silniki Diesla przychodzi czas na hamulce i opony. Zachodnie kraje zauważyły emisję pyłów z tych elementów i wypowiadają im wojnę. Producenci wykładają pieniądze na nowe, przyjazne środowisku materiały. Zapłacą, jak zwykle, właściciele aut.

Cząstki PM 2.5 są 20 proc. mniejsze niż średnica ludzkiego włosa. Bez problemu dostają się do płuc i przenikają do krwi. Przekłada się to na osłabienie czynności układu oddechowego, nasilenie objawów astmy czy zawały serca. Z powodu pyłów, przeciętny Polak żyje nawet 10 miesięcy krócej. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, że spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie aż 33 znajdują się w Polsce.

Przeciętna opona samochodowa w ciągu swojego cyklu życia ściera się i traci 2 kg swojej wagi. W przypadku ciężkiego transportu mówimy nawet o 12 kg! Starta guma trafia do atmosfery, a co bardziej przedsiębiorczy obywatele sprzedają starte opony jako (wyjątkowo szkodliwy dla zdrowia) opał. Dodajmy do tego pył z klocków hamulcowych (szybko osiadający na felgach), a okaże się, że nawet samochody elektryczne nie są wolne od tego problemu. Emisja pyłów jest w nich nawet większa, bowiem są one cięższe niż tradycyjnie napędzane auta – średnio o 24 proc.