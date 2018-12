Dopłaty utknęły w martwym punkcie. Posłowie stawiają coraz więcej pytań

Poseł Liroy-Marzec po raz kolejny pochyla się nad problemami kierowców. Jak zauważa w interpelacji, dopłaty do samochodów hybrydowych i elektrycznych od prawie roku tkwią w martwym punkcie. Dziur we flagowej ustawie jest więcej.

Jakby nie patrzeć, rządowe dopłaty do samochodów hybrydowych i elektrycznych nie doszły do skutku. Miały one wynosić, w większości przypadków, 3,1 proc. wartości auta - tyle, ile akcyza dla pojazdów z silnikami o pojemności mniejszej niż dwa litry. Rząd obiecał, ale kosmetyczne rabaty udzielane są przez dealerów. Czemu tak się stało?

Luki w projekcie elektromobilności widzi też Katarzyna Osos, która w interpelacji do prezesa Rady Ministrów zauważa, że "europosłowie PiS próbowali zablokować dyrektywę, która umożliwiłaby finansowanie ze środków unijnych infrastruktury dla samochodów elektrycznych w nowych budynkach ". Zauważa też, że "jedna czwarta pieniędzy (w nowym budżecie) będzie bezpośrednio lub pośrednio związana z projektem Zielonej Europy, jednak polski rząd w tym projekcie nie tylko nie uczestniczy, ale stał się jego największym przeciwnikiem ". Wątpliwości odnośnie infrastruktury ładowania wyraża również poseł Krzysztof Sitarski w interpelacji do Ministra Energii.

Znaki zapytania pojawiają się też w przypadku pojazdów zaliczanych do grupy ekologicznych. Ustawa mówi, że na dopłaty można liczyć przy zakupie samochodu elektrycznego, jak i hybrydy ładowanej z zewnętrznego źródła. Najpopularniejsze hybrydy – generujące prąd dzięki silnikowi spalinowemu i odzyskujące energię podczas hamowania – nie zostały ujęte w przepisach, choć są one najtańsze.

Zauważył to poseł Andrzej Kryj, który pyta ministra finansów, czy dopłaty mogłyby zostać przyznane również przy zakupie "tańszego" pojazdu hybrydowego. Obecnie na rynku nowy samochód tego typu można kupić już za ok. 70 tys. zł. Auta elektryczne czy też hybrydy plug-in są co najmniej dwa razy droższe. Jak zauważa poseł, "jest to dość wysoka cena, której statystyczny Kowalski nie będzie w stanie zapłacić".