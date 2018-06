Dlaczego optymalnym autem XXI wieku jest crossover segmentu B?

Kiedyś wszystkie samochody były wąskie i wysokie, co wynikało z ich pochodzenia w prostej linii od konstrukcji bryczek konnych. Z czasem dostrzeżono konieczność obniżania środka ciężkości, bo automobile uczyły się jeździć z coraz większą prędkością, stały się też szersze. Później, o wiele później, samochody zaczęły rosnąć i tyć...

Działo się tak nie tylko dlatego, że lepiej odżywieni ludzie potrzebowali więcej miejsca, ale także dlatego, że projektanci odkryli możliwość poprawy bezpieczeństwa biernego poprzez zmianę budowy samochodu. Auta stawały się coraz cięższe, słupki podtrzymujące dach coraz grubsze. Zwiększona masa wymuszała konieczność instalowania coraz większych silników, które zużywały coraz więcej paliwa – a jednocześnie te same organa, które wymuszały większą masę dla zwiększenia bezpieczeństwa, żądały zmniejszenia emisji spalin. Na dodatek tych samochodów było coraz więcej.

Samochody tak produkowane przestały tyć bez opamiętania, a do ich napędu zaczęto stosować silniki nowej generacji, o mniejszej pojemności skokowej, wsparte turbosprężarkami (czyli turbinami napędzanymi siłą gazów spalinowych), znacznie bardziej oszczędne. Ruch na drogach już wcześniej zagęścił się w całej Europie i dlatego coraz popularniejsze stały się samochody wyższe, typu SUV czy crossover, łączące lekkość konstrukcji zwykłych kompaktowych aut z wyższym położeniem foteli kierowcy i pasażerów . W dzisiejszym miejskim ruchu, gdy tak wiele godzin musimy spędzać w samochodzie, coraz ważniejszy stał się bowiem spokój ducha, wynikający z lepszej widoczności, szerszego pola obserwacji.

Auto segmentu B ma tak zwany "footprint" (czyli powierzchnię zajmowaną na drodze) taki sam, jak każdy typowy kompaktowy hatchback – łatwo nim więc manewrować w miejskiej gęstwinie, łatwo go też zaparkować. W tej ostatniej czynności pomogą także dostępne czujniki parkowania oraz kamera cofania, a także funkcja prawie całkowicie automatycznego parkowania Park Assist . Rozmiary kompaktowe, ale wnętrze obszerne, i dzięki wyższemu posadowieniu nadwozia – znakomita widoczność we wszystkich kierunkach, a jak wiadomo: lepiej dostrzec zagrożenie zawczasu i ominąć je, niż zdawać się na zaawansowane systemy chroniące podróżnych podczas kolizji.

W ruchu miejskim bardzo przyda się Front Assist , system obserwujący przestrzeń przed samochodem, zdolny do wykrywania pieszych, który potrafi samodzielnie rozpocząć hamowanie, jeśli przeszkoda nagle znajdzie się przed autem, a kierowca nie zdoła sam zareagować. Warianty zaopatrzone w 7-stopniową automatyczną skrzynię biegów DSG dają kierowcy znacznie więcej swobody, likwidując konieczność skupiania uwagi na zmianie przełożeń.

Nie jest to jednak samochód, który dobrze się czuje tylko w środowisku miejskim: wszystkie dostępne silniki, o mocy od 115 KM do 190 KM, świetnie poradzą sobie z wyprzedzaniem. Nowoczesne zawieszenie, wspomagane przez elektroniczne systemy, zapewni bezpieczeństwo na każdej nawierzchni, tempomat automatyczny ACC samoczynnie utrzyma prędkość na autostradzie oraz odległość do poprzedzającego auta. Lane Assist zadba o pozostanie na właściwym pasie ruchu.