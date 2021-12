Brytyjska marka Dot wraca. Na start scrambler i cafe racer

Motocykle Dot będą robione w Wielkiej Brytanii i będzie to produkcja niskoseryjna. Oznacza to, że wiele elementów wykonywanych jest na specjalne zamówienie, a to przekłada się na spore koszty. Cena modelu Dot Demon to 18,5 tys. funtów (blisko 100 tys. zł), natomiast Dot Reed Racer kosztuje 21 tys. funtów (113 tys. zł). Mimo tak wysokich cen firma już zebrała pierwsze zamówienia i gotowe motocykle mają trafić do swoich właścicieli na przełomie lutego i marca 2022 r.