To musiało się stać. Brough Superior przygotował model Lawrence

Słynna brytyjska marka Brough Superior istniała tylko 21 lat i nie wróciła do życia po II wojnie światowej, ale do dziś jest jedną z najbardziej znanych w historii. Dziś znowu istnieje, choć tym razem motocykle te powstają pod Tuluzą we Francji, a za całym projektem stoi biznesmen Thierry Henriette. Jednak oczywiście wyglądem i ekskluzywnością maszyny te nawiązują do pojazdów międzywojennych, a związek z historią jest tym, co przyciąga klientów. Nie jest zatem niespodzianką, że sięgnięto po nazwisko najsłynniejszego właściciele dawnych motocykli Brough Superior.