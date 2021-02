Brough Superior nabiera tempa we francuskich rękach

Brough Superior nazywany był Rolls Roycem wśród motocykli. Trudno o drugą tak legendarną markę, która - niestety - przestała istnieć. Jednak od kilku lat wraca do życia i rozwija się coraz prężniej. Reaktywowali ją nie Brytyjczycy, a Francuzi.

Brough Superior produkował najszybsze i najlepsze motocykle okresu międzywojennego. Choć przez 21 lat istnienia tej marki wyprodukowano tylko nieco ponad 3000 egzemplarzy, to są to jedne z najsłynniejszych maszyn swojego okresu. Legendę tego modelu zbudował też słynny Lawrence z Arabii, który łącznie zamówił w swoim życiu aż osiem motocykli Brough Superior. Niestety, zginął w wypadku, jadąc jednym z nich. Dziś, w dobie przywracania do życia słynnych marek sprzed lat, nieuniknione było, że ktoś przejmie tę kultową brytyjską nazwę. Jednak chyba największym zaskoczeniem jest to, gdzie dziś produkowane są motocykle Brough Superior.

Za powrotem legendarnej marki stoi Thierry Henriette, francuski biznesmen, który od lat był fanem zabytkowych maszyn Brough Superior i - jak sam tłumaczy – uważa je za najpiękniejsze w historii. W efekcie nowe motocykle sygnowane słynną nazwą powstają pod Tuluzą we Francji. Albert Castaigne, jeden z szefów nowego Brough Superior, przyznaje, że to, co robią, to kradzież dziedzictwa, ale stwierdza też, że jeśli będzie to wykonane dobrze, to Anglicy im wybaczą.

Nazwany tak samo jak klasyczny model sprzed dekad, Brough Superior SS100 już podczas premiery prototypu na targach EICMA wzbudził spore uznanie i trzeba przyznać, że jego stylistyka przyciąga wzrok. Widlasty dwucylindrowy silnik, podobnie jak w klasycznym modelu, znalazł się pod długim bakiem. Mimo stylu retro widać jednak, że ma się do czynienia z nowoczesną maszyną, ale przede wszystkim z motocyklem, w którym wszystko jest najwyższej jakości. Przekłada się to na cenę. Oczywiście oryginalne egzemplarze motocykli Brough Superior potrafią kosztować kilkaset tysięcy euro, ale ich nowym wcieleniom niewiele brakuje – to maszyny dla bogatych. W zależności od opcji i robionych na indywidualne zamówienie dodatków cena nowego motocykla marki Brough Superior to od 60 tys. do 100 tys. euro ( 270-450 tys. zł).

Oczywiście przy produkcji tych maszyn wykorzystywane są najlepsze materiały, a taka cena czyni je też bardzo ekskluzywnymi – w 2021 r. ma powstać tylko 100 egzemplarzy motocykli Brough Superior. Oprócz modelu SS100 w ofercie znajdują się też mocno zmienione (np. z inaczej rozwiązanym zawieszeniem i wydechem) modele Pendine Sand Racer i Anniversary. Marka pracuje też nad kolejnym motocyklem, który powstaje we współpracy z Astonem Martinem. Nazywa się AMB 001 i jest to sportowa maszyna, która ma nowocześnie wyglądające owiewki oraz kolorowy wyświetlacz w miejscu zegarów.

Brough Superior w nowym wydaniu jest jeszcze bardziej ekskluzywny niż oryginały. Jednak sama nazwa ma tu dużą siłę przyciągania i jeśli pójdzie za nią jakość i wyjątkowość motocykli, to faktycznie jest szansa na to, że Anglicy wybaczą Francuzom.

