Norton znowu produkuje motocykle. Ruszyła nowa fabryka

Historia Nortona zaczyna wracać na właściwe tory. Ta historyczna i ceniona przez lata marka nie miała szczęścia przez ostatnie kilkanaście lat, ale wiele wskazuje, że zakup jej przez indyjską firmę TVS Motor Company pozwoli na powolny powrót do życia . Do tej pory słyszeliśmy głównie o planach Nortona, ale wszystko układa się w spójną całość. Brytyjska marka pod rządami nowych właścicieli najpierw ma zamiar dokończyć projekty rozpoczęte przez poprzedników.

Przy okazji Norton 961 Commando pozwolił na to, aby już ruszyła nowa fabryka brytyjskiej marki, która powstała w miejscowości Solihull. To tam będą teraz produkowane nortony, a firma już zapowiedziała, że zapewni to 50 nowych miejsc pracy w regionie.