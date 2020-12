Norton Commando będzie pierwszym modelem wyprodukowanym przez powracającą firmę

Powrót Nortona wygląda jak przywracanie trupa do życia. Nowe władze nie zaczynają wszystkiego od nowa, tylko wygrzebują to, co zaczęto pod rządami Stuarta Garnera. I tak w 2021 roku ma pojawić się powstający od dawna Norton Atlas o klasycznej stylistyce czy sportowy model V4RR będący nieco zmodyfikowaną wersją V4SS. Jednak na tym nie kończy się przekopywanie magazynów. Na reaktywację produkcji Norton ma zamiar wyprodukować 40 sztuk znanego już od kilkunastu lat modelu Commando .

Można tylko zgadywać, że w magazynach znajdują się wszystkie (lub niemal wszystkie) potrzebne elementy i w takiej sytuacji produkcja Nortona Commando będzie łatwym sposobem na zarobienie pieniędzy. Co więcej, będzie to oznaczało, że firma nie będzie musiała zwracać pieniędzy tym klientom, którzy złożyli przedpłaty na motocykle zamówione jeszcze przy poprzednim zarządzie.

Zaplanowana produkcja oznacza, że z jednej strony wytrwali klienci wreszcie doczekają się swoich motocykli, a z drugiej również nowi klienci będą mogli załapać się na ostatnie sztuki Nortona Commando. John Russell w rozmowie z Motorcycle News powiedział, że Commando, V4RR i Atlas (czyli modele związane jeszcze z poprzednim właścicielem Nortona) to plan na najbliższe 18 miesięcy, a następnie marka zacznie wypuszczać kolejne motocykle. Mają one mieć prawdziwie brytyjski charakter. Co to będzie oznacza w praktyce, przekonamy się za jakiś czas, ale Russell obiecał, że nie ograniczy się to do umieszczani Union Jacka w każdym możliwym miejscu (choć możemy się spodziewać, że brytyjska flaga nie raz zagości na motocyklach Nortona).