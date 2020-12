Norton Atlas coraz bliżej. Można zgłosić zainteresowanie

Norton Atlas zaczął powstawać jeszcze za rządów Stuarta Garnera i nowy właściciel firmy kontynuuje ten projekt. Będzie to motocykl w klasycznym stylu stworzony do jazdy po asfalcie, ale też poza nim. Za napęd będzie odpowiadał dwucylindrowy rzędowy silnik o pojemności 650 cm3 . Ma on dostarczać maksymalną moc 85 KM i maksymalny moment obrotowy 64 Nm .

Pojawienie się formularza na stronie Nortona to zapowiedź, że produkcja modelu Atlas jest coraz bliżej. Jednak nadal nie wiadomo, kiedy dokładnie trafi on do sprzedaży. Podano jedynie, że będzie dostępny w 2021 r. Pozostaje pytanie, czy już na początku sezonu motocyklowego, czy dopiero pod koniec roku. Jednak to właśnie 2021 r. będzie tym, kiedy Norton ma powrócić, gdyż na ten sam rok zapowiedziano również sportowy model V4RR.