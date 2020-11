Jaki jest mandat za jazdę motocyklem crossowym lub quadem po lesie?

Jazda na motocyklu crossowym czy quadzie w trudnym terenie to świetna zabawa. Jednak trzeba pamiętać, że nie można tego robić wszędzie, a jeżdżenie takimi pojazdami po lasach to dobrze znany od lat problem. Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu upatrują problemu w braku odpowiedniej liczby miejsc do legalnej jazdy crossami. Jak tłumaczą, w miejscach, gdzie istnieją tory motocrossowe, liczba osób rozjeżdżających lasy jest mniejsza . Zwracają też uwagę, że liczba motocyklistów i kierowców quadów w lasach zwiększa się w weekendy.

Co grozi za jazdę po lesie?

Za takie wykroczenie przewidziany jest mandat w wysokości 500 zł . Ale nie musi się na tym skończyć. W wyjątkowych przypadkach sprawa może zostać skierowana do sądu, a ten może ustalić karę w wysokości do 5 tys. zł.

Leśnicy przyznają jednak, że choć zajmują się tym problemem, to często ukaranie łamiących prawo nie jest łatwe. Przede wszystkim crossami i quadami da się wjechać w wiele miejsc i nie da się wszystkich przypilnować. Do tego nie zawsze udaje się złapać takich motocyklistów. Z pomocą przychodzą kamery monitoringu umieszczane w lasach, ale i one nie zawsze są skuteczne, bo łamiący prawo zakrywają lub zdejmują tablice rejestracyjne, a na głowach mają oczywiście kaski, co utrudnia ich identyfikację. Coraz częściej z pomocą przychodzą świadkowie nielegalnej jazdy po lesie – robią oni zdjęcia, które później trafiają do leśników lub policji.