Były szef Nortona ma zapłacić 14 mln funtów klientom funduszy emerytalnych

Co tu dużo mówić – czasy Nortona pod rządami Stuarta Garnera nie należały do najlepszych. Teraz brytyjską markę przejęła indyjska firma TVS Motor Company, co daje nadzieje na duże inwestycje. Jednak cały czas trwa sprzątanie po poprzednich władzach. Nowy właściciel chce wykorzystać wszystko, co już zaczęto tworzyć, ale nie ukończono, natomiast drugi wątek tej historii dotyczy samego Garnera.