BSA wraca do życia. Gold Star 650 pierwszym nowym modelem

BSA należy do indyjskiego koncernu Mahindra. Jego oddział zajmujący się jednośladami już przywrócił do życia czeską Jawę, więc jest to firma, która ma doświadczenie w takich operacjach. Pierwszym nowym motocyklem brytyjskiej marki jest BSA Gold Star 650. Wygląd jest mocno inspirowany oryginalnym modelem o tej nazwie. Jest to zatem maszyna w stylu retro.