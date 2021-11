Koncepcyjny Royal Enfield SG650 wygląda świetnie. Już czekamy na wersję produkcyjną

Jest to jedynie motocykl koncepcyjny, ale wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w takiej formie trafił do produkcji. Royal Enfield SG650 wygląda bardzo ciekawie i na pewno by namieszał na rynku choćby samym faktem bycia seryjnym motocyklem w prezencji customa. Nawet jeśli indyjska marka zdecyduje się go nieco "uspokoić", to miejmy nadzieję, że nie będą to duże zmiany.