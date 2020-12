Meguro K3 już zadebiutowało w Japonii. Reaktywacja marki szybsza niż się spodziewano

Wybór tego motocykla nie jest przypadkowy, gdyż seria W powstała właśnie jako nawiązanie do motocykli Meguro. K3 ma te same parametry, co W800, więc wprowadzenie pierwszego modelu do oferty mogło być szybkie. Oba motocykle napędzane są dwucylindrowym silnikiem o pojemności 773 cm3, który na japońskim rynku generuje moc 52 KM. W Europie jest on dostosowany do wymagań prawa jazdy kategorii A2, a to oznacza maksymalną moc 48 KM.