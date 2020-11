Kawasaki zapowiada Meguro K3. Historyczna marka powróci

Po długim czasie domysłów i spekulacji już wiadomo – Kawasaki wskrzesi markę Meguro. Zniknęła ona z rynku w latach 60., a teraz pod nią mają być sprzedawane motocykle o wyglądzie retro. Japończycy pokazali, jak będzie wyglądał pierwsze nowy model, czyli Meguro K3.

Jak mocna jest moda na motocykle retro? Większość producentów ma w swojej ofercie takie modele, a nie brakuje firm, które niemal w całości (lub nawet całkowicie) opierają się na takich maszynach. Popularność jednośladów wyglądających jak z lat 50., 60. czy 70. nie dotyczy tylko jednego rynku. Kupują je motocykliści w Europie, USA, Japonii i Indiach. Trend ten jest tak silny, że Kawasaki postanowiło stworzyć oddzielną markę, która będzie oferowała motocykle w stylu retro. A raczej nie stworzyć, tylko przywrócić do życia dawną nazwę, którą ma w swoim portfolio.

Plotki pojawiły się już w styczniu 2019 r., gdy Kawasaki zarejestrowało w USA nazwę Meguro. Jednak dopiero teraz dowiedzieliśmy się więcej. I to od razu sporo, bo Japończycy pokazali pierwszy model wskrzeszonej marki. Nie będzie to jednak nowy motocykl. Meguro K3 to Kawasaki W800 ze zmienionym logo. Czym będzie się on odróżniał? Tego nie wiadomo.

2021 MEGURO K3

Nie znane są też na razie szersze plany dotyczące marki Meguro. Czy Kawasaki W800 zostanie zastąpione przez K3? Czy może jest tylko łatwym startem do projektu, który w przyszłości ma wydać swoje własne modele? O tym dowiemy się niedługo. Ponieważ Meguro K3 to praktycznie już gotowy motocykl, to nie będzie trzeba długo czekać na jego debiut. Ten nastąpi najprawdopodobniej 1 lutego 2021 r. i wtedy najpóźniej powinniśmy poznać szczegóły planów dotyczących całej marki.

Meguro to firma, która rozpoczęła produkcję motocykli w 1937 modelem Z97. Jednak dalszy rozwój wstrzymała II wojna światowa, a firma na dobre zaistniała dopiero po niej. Przez niecałe kolejne dwie dekady cieszyła się uznaniem najstarszego japońskiego producenta motocykli, a na początku lat 60. została przejęta przez Kawasaki. Do 1967 r. używano podwójnej nazwy (Kawasaki-Meguro), aż w końcu stara marka zniknęła na dobre. Najważniejszą pozostałością po dawnej firmie była linia motocykli W, nic więc dziwnego, że to właśnie Kawasaki W800 staje się teraz Meguro K3.