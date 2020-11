Kawasaki Vulcan S na rok 2021 – informacje, dane techniczne

Kawasaki Vulcan S to najnowsza odsłona japońskiego cruisera. Jest to maszyna z mniejszym jak na dzisiejsze standardy silnikiem, która przy tym wygląda dużo nowocześniej od innych Vulcanów. Kawasaki zdecydowało się na połączenie cech klasycznego cruisera z prezentującymi się współcześnie detalami. Motocykl ten mierzy 2310 mm długości, 880 mm szerokości i 1100 mm wysokości. Siedzi się typowo dla cruiserów, czyli nisko – na wysokość siedzenia to 705 mm – i z nogami do przodu. Jak na ten typ motocykla nie jest on szczególnie ciężki, gdyż waży 229 kg z płynami. To pokazuje, że maszyna ta została stworzona też z myślą o mieście.