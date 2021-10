Triumphy z linii Bonneville w 8 wersjach Gold. Mają wyjątkowe ręczne malowania

Triumphy Bonneville Gold Line to seria motocykli o różnych kolorach, które łączy to, że wszystkie mają ręcznie malowane detale w kolorze złotym. Idealnie łączą się one z różnymi barwami, dzięki czemu te jednoślady nie są wykonane tak samo i każdy może znaleźć model, który mu najbardziej przypadnie do gustu.