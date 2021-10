Unikat Purest Cafe 1200 to wyjątkowe dzieło Polaków. Powstało z potrzeby serca

Przy modelu Purest Cafe pracowało 5 osób z Unikata i kolejne 3 u podwykonawców. Łącznie wymagało to 130 roboczogodzin, ale fakt, że był to niejako projekt dodatkowy, a do tego np. na koła zamówione we Włoszech trzeba było czekać, oznacza, że motocykl ten powstawał przez pół roku. Choć, jak tłumaczy Korczak, jeśli dziś klient zamówiłby u nich podobnie zmodyfikowanego customa, to mógłby go odebrać po 3-4 miesiącach.