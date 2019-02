Bezpieczniej niż kiedykolwiek wcześniej - nowy Focus ochroni Cię lepiej i zadba o innych użytkowników ruchu drogowego

Bezpieczeństwo jest ważne – wszyscy to wiemy. Istotna jest ochrona przed skutkami ewentualnych wypadków, ale jeszcze ważniejsze jest zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom. Dlatego w nowym Focusie, Ford zastosował nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania techniczne zawarte w projekcie nadwozia, ale znacznie rozwinął systemy bezpieczeństwa, które mają wspomagać kierowcę w unikaniu wypadków.

Nowy Ford Focus został zaprojektowany od podstaw. Od czystej kartki. Dzięki temu, poza tym, że jest samochodem, w którym znacznie zredukowano masę, poprawiono jej rozkład i zadbano o różnego rodzaju multimedialne wygody z zakresu łączności - takie, jak modem Ford Pass Connect i umożliwiająca zdalną kontrolę nad parametrami auta aplikacja FordPass - inżynierowie odpowiedzialni za systemy bezpieczeństwa nie byli ograniczani już istniejącą konstrukcją. Wszystko można było dostosować do aktualnych potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, wyposażając Focusa w najnowsze zdobycze techniki.

Nowoczesna technika sprzymierzeńcem kierowcy

Jednym z nich jest inteligentny tempomat Stop & Go, który utrzymuje ustaloną odległość od poprzedzającego pojazdu. Dodatkowy system rozpoznawania znaków drogowych potrafi nie tylko informować kierowcę o ograniczeniach prędkości, ale także wspomagać działanie inteligentnego tempomatu, który dostosowuje prędkość do nałożonego ograniczenia. Do prawidłowej interpretacji wykorzystywane są także dane nawigacji.

Dla egzemplarzy wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów dostępny jest Adaptive Cruise Control – tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymania pojazdu na środku pasa ruchu i funkcją automatycznego zatrzymywania i ruszania. Taki system potrafi sam prowadzić Focusa podczas jazdy w korku, co znacznie odciąż kierowcę od zbędnych, nużących czynności.

Nowy Ford to samochód, który w wielu wypadkach wyręczy kierowcę w bezpiecznym prowadzeniu. W niektórych sytuacjach pomogą mu systemy, które monitorują sytuację na drodze i ostrzegają, bądź ostrzegają i reagują w sytuacji zagrożenia. System Cross Traffic Alert ma możliwość aktywnego hamowania i wspomaga wyjeżdżanie tyłem z miejsca postojowego. Ostrzega kierowcę o pojazdach nadjeżdżających z lewej lub prawej strony i hamuje w przypadku zagrożenia. Wspomaga go kamera parkowania, która jest oczami kierowcy podczas parkowania tyłem. Dzięki temu łatwo uniknąć podczas cofania najechania na pieszych lub zwierzęta – wszystko widać doskonale na desce rozdzielczej.

Najważniejszy jest jednak system Pre-Collision Assist, który ostrzega kierowcę przed potencjalną kolizją z innymi uczestnikami ruchu – zarówno pojazdami, jak i pieszymi. Co ważne, system doskonale działa także po zmroku, dlatego znacznie ogranicza ryzyko potrącenia pieszego wtedy, gdy jest on nieoświetlony. Elementem systemu jest Active Braking - to innowacyjne rozwiązanie, które skanuje drogę przed pojazdem i ostrzega o niebezpieczeństwie podczas jazdy. Działa powyżej 50 km/h, a nie jak u konkurencji - tylko przy niewielkich prędkościach. Pozwala to na unikanie najgroźniejszych w skutkach sytuacji na drodze.

Uzupełnieniem jest Evasive Steering Assist, który wykrywa wolniejsze lub stojące pojazdy, poprzez odbiór sygnałów z kamery przedniej i radaru. W sytuacji, gdy auto rozpocznie automatyczne hamowanie, ale kierowca wykona manewr omijający przeszkodę, to hamowanie zostaje wyłączone, a elektroniczny asystent wspomaga manewr ominięcia poprzez odpowiednie sterowanie układem wspomagania kierownicy.

Warto ostrzegać kierowcę przed błędami

Przed pomyłkami przy zmianie pasa ruchu chroni Blind Spot Information. Za pomocą dyskretnych lampek ostrzegawczych, które są wbudowane w lusterka boczne, ostrzega kierowcę o innym uczestniku ruchu w martwym polu widzenia. To przeciwdziała problemowi zajechania drogi i możliwej kolizji.

Jeśli akurat kierowca nowego Focusa nie zmienia pasa ruchu, to przyda się system Drive Alert, który wspomaga utrzymanie pojazdu pośrodku pasa ruchu, a Lane Keeping Alert ostrzega kierowcę, gdy ten zbliża się do krawędzi pasa. Jeśli kierowca nie ma włączonego kierunkowskazu i nie zareaguje, to system skoryguje tor jazdy.

Nowy kompakt z gamy Forda rozwiązuje także coraz częstszy problem – jazdę po prąd. Wyposażony jest w system Wrong Way Alert, który wykorzystuje przednią kamerę oraz informacje z nawigacji i emituje wizualne i dźwiękowe ostrzeżenia tuż po minięciu znaku zakazu wjazdu.

Bezpieczeństwo aktywne to także dobra widoczność

Bezpieczeństwo aktywne to nie tylko systemy wspomagające aktywność kierowcy lub przejmujące kontrolę nad samochodem podczas sytuacji niebezpiecznych. To także rozwiązania, które poprawiają oświetlenie drogi, takie jak adaptacyjne reflektory Full LED, które dopasowują kształt i zasięg wiązki świetlnej do aktualnej prędkości pojazdu, warunków drogowych i pogodowych. Pozwala to łatwiej dostrzec zarówno nieoświetlonych pieszych jak i inne pojazdy i niebezpieczeństwa na drodze. Uzupełnieniem jest system Glare Free Auto High Beam, który steruje światłami drogowymi i zapewnia maksymalne oświetlenie bez oślepiania innych kierowców.

Aby można było lepiej obserwować wskazania auta bez rozpraszania uwagi kierowcy, w nowym Focusie wprowadzono wyświetlacz przezierny, który pokazuje najważniejsze informacje w polu widzenia kierowcy. Dzięki temu patrzy on cały czas przed siebie, a dane takie jak aktualna prędkość, dane nawigacji, tempomatu czy rozpoznane znaki drogowe pokazują się tuż przed przednią szybą. Co istotne, rozwiązanie jest odporne na efekt polaryzacji, dlatego bez problemu można z niego korzystać także w okularach przeciwsłonecznych.

Im więcej przyczepności, tym mniejsza szansa na wypadek

To nie koniec rozwiązań aktywnie podnoszących bezpieczeństwo. Ford Focus potrafi monitorować ciśnienie w kołach i przypominać pasażerom o zapięciu pasów. Istotne są także systemy kontroli trakcji. Obecność układu niwelującego poślizgi (ESP) jest obecnie oczywista, ale Ford proponuje także system poprawiający stabilność na zakrętach (TVC), który stale rozkłada moment obrotowy pomiędzy przednie koła, w zależności od rodzaju nawierzchni i warunków. Reaguje nawet 100 razy na sekundę i zapewnia dobre prowadzenie i poprawę trzymania się drogi.

Chroni, gdy najbardziej tego potrzebujesz

A gdy nie pomogą systemy kontroli trakcji i aktywne systemy bezpieczeństwa, to Ford Focus chroni swoich pasażerów także przed skutkami zderzeń. W testach Euro NCAP i kryteriom ocen na rok 2018 dostał maksymalne 5 gwiazdek, co jest najlepszą rekomendacją dla systemów neutralizujących skutki wypadku, gdy ten już się przydarzy. Odpowiedni projekt nadwozia i komplet standardowych w każdej wersji poduszek powietrznych (przednie, boczne i kurtyny dla obu rzędów siedzeń) zapewniają maksymalne możliwe bezpieczeństwo.

Focus ma także tzw. "hamulec pokolizyjny", który blokuje koła i zapobiega dalszym uderzeniom. Reaguje także w przypadku, gdy kierowca utraci przytomność i auto uderzy w jakąś przeszkodę – wtedy auto zostaje automatycznie wyhamowane. System wyłącza się po użyciu pedału hamulca lub przyspieszenia.