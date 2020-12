5 rzeczy, które pozwolą na jazdę na motocyklu i skuterze w grudniu

Nie brakuje motocyklistów, a tym bardziej skuterzystów, którzy jeżdżą na swoich jednośladach, dopóki na ulicach nie zalegają warstwy śniegu. W takiej sytuacji przede wszystkim trzeba być uważnym i przygotowanym na kiepską przyczepność. Warto też na zimową jazdę przygotować sprzęt i ubranie.

1. Odpowiedni strój

Podstawą już nawet wczesną jesienią jest ubranie motocyklowe, które ochroni przed wiatrem i zimnem. Jeśli latem jeździsz w kurtce i rękawicach idealnych na upały, to gdy temperatura spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza, na pewno solidnie zmarzniesz. To samo tyczy się skuterzystów, którzy przyzwyczajeni są do jazdy w przewiewnych spodniach i co najwyżej bluzie.

Przy chłodzie należy zaopatrzyć się w ciepłą i chroniącą przed wiatrem kurtkę – czy to skórzaną, czy tekstylną. Niezbędnym elementem stroju będą też ciepłe rękawice. W końcu to dłonie są najbardziej narażone na zimny wiatr. Motocykliści, których nogi często nie są chronione przed wiatrem tak jak na skuterze, muszą też pamiętać o odpowiednich spodniach.

2. Bielizna termoaktywna

Najlepszym uzupełnieniem stroju czy to na motocyklu, czy na skuterze będzie bielizna termoaktywna. Szczególnie docenią ją skuterzyści, którzy nie zawsze mają szczególnie dobrze chroniące przed zimnem ubranie. W ich przypadku też warto rozważyć wysokie, zapewniające ciepło skarpetki. W końcu w przypadku skuterzystów często ważne jest, aby mieć wygodne, zwykłe buty, a nie wysokie i ocieplane zimowe obuwie.

3. Ogrzewane manetki

Każdy motocyklista i skuterzysta jeżdżący przy niskich temperaturach doceni ogrzewane manetki. To właśnie dłonie marzną najbardziej, więc taki dodatek przyda się już jesienią. Co ważne, podgrzewane manetki są dostępne nie tylko jako wyposażenie oferowane przy zakupie nowego jednośladu, ale też można takie udogodnienie zamontować do starszego motocykla lub skutera. W zależności od producenta i wielkości jest to wydatek 200-300 zł.

Getty Images Turystyczna jazda zimą jest możliwa, jeśli posiada się ciepłe ubranie. (Getty Images, Fot: Johner Images)

4. Koc skuterowy

Skuterzyści mają też inną opcję zamiast ciepłych motocyklowych spodni – są to specjalne koce zakrywające nogi. Nie tylko zapewniają one ochronę przed zimnym wiatrem, ale też deszczem. To wygodne rozwiązanie dla tych skuterzystów, którzy muszą jeździć w "cywilnych" spodniach. Większość koców skuterowych można kupić za 100-200 zł.

5. Opony zimowe do skutera?

Opony zimowe dla jednośladów często są obiektem żartów. W końcu jazda po śniegu czy nawet błocie pośniegowym nie należy do bezpiecznych. Jednak w przypadku skuterów faktycznie nie brakuje osób, które jeżdżą na nich cały rok – np. gdy pracują jako dostawcy jedzenia. W takiej sytuacji faktycznie można rozważyć wymianę opon. Na rynku znajduje się zimowe ogumienie z bardziej terenowym bieżnikiem, które wykonane jest z miększej mieszanki zapewniającej nieco lepszą przyczepność po opadach śniegu.

Warto jednak pamiętać, że przy tak śliskiej nawierzchni bardzo łatwo o wywrotkę, zatem jest to raczej rozwiązanie dla posiadaczy tanich jednośladów, w przypadku których nie będzie problemem kilka rys czy pęknięte plastiki. Co więcej, dobrze jeśli będzie to mały i lekki skuter. Będzie go łatwiej opanować lub podnieść w razie wywrotki. Do tego niewielka moc ułatwi jazdy po śliskiej nawierzchni. Warto jednak pamiętać, że jazda w takich warunkach nie należy ani to przyjemnych, ani bezpiecznych, więc to rozwiązanie dla tych, którzy po prostu muszą również zimą jeździć na skuterze.