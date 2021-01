Zmiana przepisów 1 lutego. Już nie kupisz akumulatora jak kiedyś

W przypadku akumulatorów motocyklowych standardem do tej pory było to, że elektrolit znajdował się oddzielnym pojemniku i po zakupie każdy musiał sam napełnić akumulator, a następnie go zamknąć. Choć chwilę to zajmowało, to nie należało to do skomplikowanych czynności (co najwyżej zabierających chwilę czasu). Słowo "było" jest to kluczowe, gdyż od 1 lutego 2021 r. nie będzie już można sprzedawać oddzielnie kwasu siarkowego, a zatem akumulator będzie już musiał być napełniony.