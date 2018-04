Wideorejestrator na każdą kieszeń. Bezpieczeństwo w aucie to podstawa

Kamerki samochodowe, kiedyś kojarzone głównie z naszymi wschodnimi sąsiadami, teraz coraz częściej można spotkać również w Polsce. Na szczęście, by zaopatrzyć się w dobrej jakości sprzęt, nie trzeba wydawać mnóstwa pieniędzy.

Trzecie oko w samochodzie

Wideorejestrator przydaje się w różnych sytuacjach, głównie podczas wypadków i kolizji. Nagranie zdarzenia może stanowić nieocenioną pomoc w przypadku negocjacji zarówno z ubezpieczycielem, jak i przedstawicielem władz lub nawet sądem. Zapis ostatnich minut przed wypadkiem może być wtedy kluczowym dowodem, który pozwoli uniknąć nieprzyjemności. Oczywiście można wykorzystywać nagranie również w mniej skrajnych sytuacjach, chociażby po to, by wskazać znajomemu trasę dojazdu do miejsca, w którym łatwo zabłądzić nawet przy użyciu nawigacji samochodowej.

Jakość przede wszystkim

To, czy wideorejestrator należycie spełnia swoje zadanie, zależy od kilku czynników. Najważniejszym parametrem, na który trzeba zwrócić uwagę przy zakupie jest jakość prezentowanego nagrania. Zależy to od kilku zasadniczych czynników. Przede wszystkim liczy się rozdzielczość. Obecnie standardem większości kamerek jest jakość Full HD, a absolutne minimum to rozdzielczość HD. Równie ważna jest płynność obrazu, przyjmuje się, że standardowe modele powinny mieć częstotliwość odświeżania około 30 klatek na sekundę. W ten sposób będziesz mieć pewność, że nagranie uwieczni wszystkie istotne zdarzenia.

Warto sprawdzić również jakość obiektywu. Szeroki kąt nagrywania pozwoli na zarejestrowanie większej ilości szczegółów, które mogą być pomocne podczas udowadniania swojej niewinności podczas kolizji. Posiadacze samochodów typowo miejskich i kompaktowych wystarczy kamera z kątem nagrywania w granicach od 140 do 170 st. Auta segmentu D o dużych szybach mogą wymagać nieco więcej przestrzeni nagrywania. Osoby, które często podróżują w nocy powinny natomiast zwrócić uwagę na jakość matrycy. Warto sprawdzić, czy dodatkowe sensory poprawiają jakość nagrywania przy słabym oświetleniu, a jednocześnie są odporne na światło latarni lub samochodów z naprzeciwka.

Przydatne dodatki

Mniej ważne, choć równie istotne z punktu widzenia kierowcy są dodatkowe udogodnienia. Jeśli chcesz nagrywać to, co dzieje się zarówno za przednią, jak i za tylną szybą, warto zainwestować w kamerę z dwoma obiektywami. Wbudowany moduł GPS pozwoli dodatkowo rejestrować prędkość, z jaką porusza się samochód w trakcie nagrywania. Urządzenia wyposażone w tryb parkowania automatycznie włącza się po odpaleniu silnika, tym samym oszczędzając energię. Nie należy również zapominać o wbudowanej pamięci. To od niej zależy, ile godzin jazdy zdoła nagrać kamera, zanim nagranie zacznie się zapętlać.

Pamiętaj, że w niektórych krajach Europy zasłanianie szyby jest niezgodne z przepisami. Jeśli więc często podróżujesz za granicę albo masz już na stałe przymocowaną nawigację GPS, istnieje sposób, by sobie z tym poradzić. Wystarczy zaopatrzyć się w lusterko z wbudowaną kamerką bądź specjalną nakładkę.