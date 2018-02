Ubezpieczenie "hybrydy” i "elektryka”. Za ekologię trzeba dopłacić

Wzrasta liczba samochodów elektrycznych, które poruszają się po polskich drogach. Właściciele takich nowoczesnych pojazdów niestety muszą ponieść dość wysokie koszty ubezpieczenia. Porównaliśmy ceny polis tego samego modelu z trzema rodzajami napędu.

Ubezpieczający będzie parkował samochód w garażu indywidualnym (Warszawa, kod pocztowy: 02 - 958) i używa go regularnie. Właściciel auta zamierza wykorzystywać swój pojazd do celów prywatnych (spodziewany roczny przebieg: 8000 km). Posiadaczem nowego VW Golfa jest trzydziestodziewięciolatek z Warszawy (żonaty adwokat z dwójką niepełnoletnich dzieci). Kierowca uzyskał prawo jazdy kategorii „B” w dniu 22 stycznia 1998 r. Nowe auto to drugi samochód w gospodarstwie domowym. Ubezpieczający będzie jedynym użytkownikiem pojazdu. Kierowca nowego VW Golfa spowodował ostatnią szkodę sześć lat temu. Kupowana polisa OC ma obowiązywać od końca stycznia 2018 r. Ubezpieczenie zostanie zamówione przez Internet i opłacone jednym przelewem.