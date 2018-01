Podwyżki polis za zdjęcia na Facebooku. Rekalkulacja jest bolesna, ale legalna

Kierowcy skarżą się na ubezpieczycieli, że na podstawie zdjęć z Facebooka zażądali niebotycznych dopłat do polis OC. Zapytaliśmy u źródła i znamy całą prawdę o tym, co faktycznie nam grozi.

Dla przykładu, kierowcy którzy brali udział w amatorskich imprezach sportowych na torach wyścigowych, a przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem tego nie zgłosili, mogą spodziewać się, że cena za polisę OC wzrośnie z kilkuset do aż 4 tys. zł . Niebotyczne podwyżki wynikają z tego, że samochody używane w sporcie są obarczone o wiele większym ryzykiem kolizji. Z punktu widzenia ubezpieczyciela, wymaga to opłacenia droższej polisy.

Kolejną i dużo częstszą podstawą do rekalkulacji może być miejsce użytkowania auta. Jeśli ubezpieczyciel wykaże, że kierowca ma auto zarejestrowane w małej miejscowości, gdzie ryzyko kolizji jest o wiele mniejsze niż w wielkim mieście, a jest stale użytkowane gdzieś indziej (wielkie miasto lub poza granicami kraju), to w tym przypadku cena polisy również może wzrosnąć o kilkadziesiąt procent.

Wysokiej podwyżki polisy może spodziewać się też właściciel auta, który używa pojazdu do celów zarobkowych . Informacja o tym, że auto będzie używane do realizowania dostaw i usług kurierskich, przewozu osób (np. w Uberze ) itd. musi być zgłoszona ubezpieczalni.

– Zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do rekalkulacji składki za polisę, jeśli jest ona zaniżona – powiedział Maciej Krzysztoszek, wyjaśnia rzecznik prasowy Link4. – Zwykle ma to związek z faktem, że podczas zawierania umowy niektóre informacje nie zostały przekazane poprawnie, a mają istotny wpływ na wartość składki. To jest powszechna praktyka rynkowa, bo zgodnie z przepisami prawa i rekomendacjami nadzorcy, poziom opłat musi być adekwatny do ryzyka.