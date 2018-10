Toyota może wskrzesić MR2. Japończycy zmieniają wizerunek

Legendarne japońskie auto sportowe, które zasłynęło doskonałymi własnościami trakcyjnymi, może powrócić. Przywrócenie MR2 jest świetnym pomysłem, ale niewykluczone, że na projekcie wyraźne piętno odbije specyfika dzisiejszych motoryzacyjnych realiów.

Toyota staje się doskonałym przykładem na to, jak dzięki dobremu pomysłowi marketingowemu i talentowi inżynierów można kształtować wizerunek gigantycznej firmy. Na przestrzeni lat japońska firma zapracowała na obraz producenta niezawodnych aut. Teraz chce być wytwórcą modeli pożądanych, kojarzących się z przyjemnością prowadzenia i czerpaniem radości z życia. Temu służy śmiałe podejście do projektu nowej Corolli czy RAV4, ale przede wszystkim przywrócenie Supry, na debiut której czeka motoryzacyjny świat. Okazuje się, że może do niej dołączyć kolejny legendarny model.