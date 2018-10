Najbardziej niezawodne samochody według Consumer Reports

Sercem samochodu jest silnik benzynowy o pojemności 1,8 l, charakteryzujący się rekordową wydajnością cieplną, wspomagany przez motor elektryczny. Dzięki powiększonej baterii Prius w wersji plug-in może przejechać w trybie elektrycznym 50 km i rozpędzić się do 135 km/h. Potencjalnych klientów zachęca katalogowe spalanie wynoszące 1,2 l/100 km. Jest ono możliwe do osiągnięcia oczywiście tylko wtedy, gdy mamy możliwość ładowania auta na bieżąco. Czynność ta zajmuje 2 h jeśli używany dedykowanego gniazda i wtyczki lub 3 h i 10 min. przy tradycyjnej instalacji. Aktywny tempomat w standardzie to miły dodatek do tego zestawu.