Test: Suzuki V-Strom 1050 – prosty, sprawdzony i wygodny podróżnik

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, jest bardzo dużo osób, które bez problemu mogą obyć się bez ogromu nowych technologii, opcji i bogatego wyposażenia, jeśli w zamian dostaną sprawdzony, solidny i dopracowany w każdym szczególe produkt, który dodatkowo ma konkurencyjną cenę. Tak jest choćby na rynku telefonów – nie każdy co rok czy dwa kupuje topowe model, tak samo jest w przypadku motocykli i to właśnie Suzuki V-Strom 1050 jest propozycją dla takich klientów.