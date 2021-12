Test: Moto Guzzi V85 TT – podróżuj stylowo

Wszystko to uzupełnia masa stylistycznych detali. Przednie światła mają wbudowaną część do jazdy dziennej, która ma kształt orła nawiązujący do logo Moto Guzzi. Do tego wzrok przyciąga umieszczony wysoko przedni błotnik, linia boczna i tylne światła. Miłym dodatkiem jest też obudowa wyświetlacza z geograficznymi motywami i napisem "made in Mandello del Lario".