Moto Guzzi V7 Stone – prosto, czarno i klasycznie

I to czuć. Z jednej strony ten duży moment obrotowy pcha motocykl do przodu dużo sprawniej, niż można by się spodziewać po takiej mocy. Z drugiej silnik chętnie wkręca się na obroty. Jak widać wprowadzenie normy Euro 5 wcale nie musi oznaczać nic złego. Choć może to ono spowodowało, że dźwięk dobiegający ze znajdujących się po obu stronach rur wydechowych jest raczej cichy i kulturalny. Docenią go pragnący spokoju, ale do takiej maszyny pasowałoby też trochę więcej pazura w kwestii dźwiękowej.