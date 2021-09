Moto Guzzi V100 Mandello na pierwszych zdjęciach i filmie. Początek nowej epoki

Silnik Moto Guzzi V100 Mandello to kolejna wyjątkowa nowość w ofercie tego producenta. Oczywiście jest to dwucylindrowa widlasta jednostka z wystającymi na boki cylindrami, ale (zgodnie z nazwą) jest też większa niż w innych modelach. Pojemność to ok. 1000 cm3, a plotki mówią o mocy 120 KM. Jednak chyba najważniejszą nowością i zmianą dla Moto Guzzi jest to, że silnik w modelu V100 jest chłodzony cieczą.