Moto Guzzi V100 Mandello to pierwszy motocykl na świecie z aktywną aerodynamiką

Tym, co szczególnie wyróżnia Moto Guzzi V100 Mandello, jest aktywna aerodynamika, która po raz pierwszy znalazła się w seryjnym motocyklu. Są to automatycznie sterowane deflektory powietrza znajdujące się na górze 17,5-litrowego zbiornika paliwa. Zmieniają one swoje ustawienie w zależności od prędkości i wybranego trybu jazdy i przy pełnym otwarciu o 22 proc. zmniejszają nacisk powietrza na kierowcę. Do tego o komfort przy wyższych prędkościach dba elektrycznie regulowana szyba.