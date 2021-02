Bardziej terenowy KTM 1290 Super Adventure R dołącza do oferty. Znamy polskie cney

Niedawno swoją premierę miał nowy KTM 1290 Super Adventure S , więc tylko kwestią czasu było pojawienie się bardziej terenowej odmiany R. Jest to wersja dla tych, którzy podczas swoich wypraw mają zamiar często zjeżdżać z asfaltu. Oczywiście większość nowości w tym modelu jest identyczna jak w wersji S.

Oznacza to dostosowany do normy Euro 5 widlasty dwucylindrowy silnik o pojemności 1301 cm3, którego maksymalna moc wynosi 160 KM przy 9000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy to 138 Nm przy 6500 obr./min. Jednostka napędowa po zmianach nie tylko jest bardziej ekologiczna, ale też waży o 1,6 kg mniej niż dotychczas.