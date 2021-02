Kultowy motocykl może mieć następcę. Czy powstanie Yamaha R7?

Wprowadzenie normy emisji spalin Euro 5 spowodowało zmiany w większości motocykli, ale dla kilku modeli oznaczało koniec produkcji. W przypadku sportowej Yamahy R6 zdecydowano się na coś innego – model ten dalej jest oferowany, ale jedynie w wersji na tor, bez homologacji drogowej. Jednak nie ma się co oszukiwać, dla większości motocyklistów oznacza to koniec tego motocykla i brak średniej klasy sportowca w ofercie Yamahy.

Choć wielu oczekuje następcy R6, to z tymi plotkami jest jeden poważny problem. Stary motocykl co prawda miał mniejszą pojemność silnika (599 cm3), ale był to czterocylindrowiec o mocy 118,4 KM. Jednostka napędowa w Yamasze MT-07 generuje tylko 73,4 KM. Jest to nie tylko dużo mniej niż w R6, ale też taki silnik zdecydowanie ustępuje choćby nowej Aprili RS 660, która oferuje 100 KM. Oznaczałoby to, że Yamaha musiałaby albo mocno podkręcić swojego dwucylindrowca, albo zdecydować się na trzycylindrowy silnik o pojemności 890 cm3 z modelu MT-09, który ma 119 KM.