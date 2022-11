Ważne zmiany dla kierowców. Data jest poważnie zagrożona

Po pierwszym czytaniu we wrześniu projekt trafił do Komisji Infrastruktury, która zdecydowała o przesłaniu go do specjalnie utworzonej podkomisji. W październiku przepracowany projekt ponownie trafił do komisji, ale nie uzyskał w niej aprobaty i wrócił do podkomisji. Tymczasem ze strony internetowej Sejmu wynika, że podczas obecnego posiedzenia (15-17.11.2022) projekt nie będzie poddawany pod rozwagę parlamentarzystów. Co więcej z sejmowej strony internetowej wynika, że podkomisja stworzona do pracy nad projektem na razie nie ma w planach prac.