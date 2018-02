Telematyka może pomóc młodym kierowcom w uzyskaniu niższego OC. Kij ma jednak dwa końce

Młodzi kierowcy, którzy płacą frycowe przy zakupie polis OC mogą coraz częściej liczyć na niższe stawki dzięki urządzeniom monitorującym ich jazdę. Niestety może to też spowodować podniesienie stawek, zwłaszcza starszym osobom.

Prosty przykład. Użytkownik pojazdu zgadza się na stosowanie telematyki , ale daje auto synowi od czasu do czasu. Ten, nie ponosząc żadnych kosztów, jeżdżąc z kolegami pokazuje jak świetnie potrafi jeździć i jaką prędkość osiąga auto jego taty. Efekt – ubezpieczenie OC przy naliczaniu kolejnej składki jest wyższe. Właściciel pojazdu zdziwiony dostaje informację, że to przez brawurową jazdę.

Oczywiście to tylko ten drugi koniec, o którym rzadko się wspomina. Ważniejsze jest to, że po bardzo drastycznym wzroście cen polis OC, młodzi kierowcy szukają różnych sposobów na obniżenie cen. Nic dziwnego, skoro w niektórych sytuacjach kalkulacja składki dochodzi do kwot rzędu 2000-4000 zł!