Sygnalizacja świetlna jest niebezpieczna. Kukiz'15 chce zmian

Poseł Kukiz’15 złożył interpelację do Ministerstwa Infrastruktury. Domaga się w niej zmian w działaniu sygnalizacji świetlnej, chce wcześniejszych ostrzeżeń dla kierowców.

"W praktyce kierujący pojazdem na drodze nie jest w stanie spodziewać się, w którym momencie jazdy sygnalizacja świetlna zmieni barwę z zielonej na żółtą, a następnie na czerwoną. O ile kierujący zwykłymi samochodami osobowymi, jadąc zgodnie z przepisami ruchu drogowego, będą w stanie wyhamować i zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych, o tyle kierowcy samochodów dostawczych oraz przede wszystkim dużych samochodów ciężarowych (TIR-ów) już nie. Obecna sygnalizacja świetlna może zatem prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, bądź wypadków na drodze". – napisał poseł Paweł Szramka w swojej interpelacji.

Szramka proponuje następujący schemat na skrzyżowaniach – zielone, migające zielone, żółte, czerwone. Potem czerwone, migające czerwone, zielone. W tym drugim przypadku migające czerwone dałoby kierowcom wyraźny sygnał do przygotowania się do jazdy. Po części spełniłoby to rolę kontrowersyjnych sekundników.