Rejestrator jazdy. Rozwiązanie dla zapobiegliwych kierowców

Nagranie z kamerki samochodowej to często jedyny dowód niewinności podczas stłuczki. Takie sytuacje zdarzają się bardzo często, dlatego warto mieć przy sobie praktyczny wideorejestrator. Dodatkowy świadek kolizji zawsze się przyda.

Nie możesz wybierać pochopnie. Kamerka musi być dopasowana do twojego stylu jazdy, w przeciwnym wypadku będzie bezużyteczna. Warto zastanowić się nad jej podstawowymi atutami i wybrać model, który będzie odpowiadać potrzebom.

Rozdzielczość Full HD to minimum

W aucie kamerka o dobrej rozdzielczości to podstawa. W przeciwnym wypadku będzie w stanie zarejestrować niewiele więcej niż numery rejestracyjne samochodu z naprzeciwka. W dodatku deszcz czy mgła mogą sprawić, że obraz będzie niemal całkowicie nieczytelny. Najtańsze modele, które oferują jakość HD to już przeszłość . Obecnie standardem jest rozdzielczość Full HD .

Dla osób, które pragną doskonałej jakości obrazu, chociażby do celów reklamowych lub po to, by udostępniać filmiki znajomym, mogą wybrać kamerę samochodową o rozdzielczości 4k. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że nagranie będzie miało większą objętość i obraz częściej będzie się nadpisywać.