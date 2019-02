Kamera samochodowa dla kierowców. Miej oczy dookoła głowy

Niektórych trudnych sytuacji na drodze nie da się uniknąć. Dlatego lepiej mieć dodatkowe zabezpieczenie w postaci wideorejestratora. Nagranie może stanowić istotny dowód podczas dochodzenia swoich praw w przypadku stłuczki.

Jakość nagrywania – kluczowy parametr

Odpowiednia matryca do jazdy nocnej

Szerokokątny obiektyw

Nawet najlepsza jakość filmów nie pomoże, jeśli nagranie będzie pokazywać wyłącznie to, co dzieje się przed samochodem. Kamera powinna być zamontowana tak, by z powodzeniem nagrywać również to, co dzieje się na poboczu. Dlatego nowoczesne rejestratory umożliwiają nagrywanie obrazu nawet w 150 st., co pozwala na dokładne przeanalizowanie sytuacji na drodze oraz łatwiejsze ustalenie przyczyny samochodowej stłuczki w przypadku, gdy wina nie jest oczywista.