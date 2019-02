Niezbędnik kierowcy. Co warto wozić w samochodzie. Bądź przygotowany

Każdy kierowca ma zestaw narzędzi i gadżetów, bez których nie wyjeżdża w żadną trasę. Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy to jedno, warto mieć również narzędzia, które przydadzą się podczas naprawy usterek.

Ryzyko awarii podczas jazdy to ważna kwestia, której nie wolno bagatelizować. Dlatego lepiej dobrze przygotować się do dłuższej jazdy, a także zabrać ze sobą narzędzia, które pomogą w przypadku usterki. Drobne naprawy wymagają jedynie śrubokręta, a części większych uszkodzeń można zapobiec odpowiednio wcześnie.

Przygotuj się do jazdy

Porządny przegląd samochodu to podstawa, jeśli wybierasz się w długą podróż. Mowa tu przede wszystkim o stanie hamulców , układu chłodzenia oraz kondycji pasków. W ten sposób upewnisz się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie i uchronisz się od sporych kosztów naprawy w obcym miejscu.

Podstawowe narzędzia

Nawet jeśli nigdy nie zdarzyło ci się wymieniać koła lub naprawiać samochodu osobiście, lepiej mieć przy sobie podstawowy zestaw narzędzi , który może się przydać. Proste usterki usuniesz przy pomocy śrubokręta . Warto więc zainwestować w praktyczny model z wymiennymi bitami, które pasują do większości śrub. Dzięki niemu możesz oszczędzić sobie uciążliwych kłopotów na drodze. Poważniejsze usterki wymagają jednak znacznie większej liczby narzędzi i sporej wiedzy.

Garażowy przegląd

W dzień wyjazdu należy sprawdzić również poziom oleju, a także płynu chłodniczego. Warto również dopilnować tego, by akumulator był w jak najlepszej kondycji. Obowiązkowym punktem przygotowań jest również sprawdzenie stanu zużycia bieżnika oraz ciśnienia opon . Bez tego podróż może się skończyć bardzo szybko, gdy zajdzie potrzeba wymiany koła. Zły stan ogumienia przekłada się nie tylko na większe ryzyko uszkodzenia, ale również utrudnione manewrowanie autem.

Aby sprawdzić stan opon i zdecydować czy należy je dopompować, warto mieć przy sobie prosty miernik. Kompaktowe modele znajdziesz nawet w breloczkach samochodowych. Wystarczy docisnąć go do wentyla i sprawdzić wynik. To pomoże zaoszczędzić sporo czasu. Oczywiście podobne usługi możesz wykonać na większości stacji benzynowych.