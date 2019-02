Bezpieczna jazda. Brelok, który przyda się w aucie. Może uratować życie

Kierowcy mają swoje niezbędniki, bez których nie wsiadają do samochodu. Są to na przykład okulary przeciwsłoneczne, nawigacja, a nawet brelok samochodowy. To niepozorne narzędzie zawiera wszystko, czego potrzebujesz podczas sytuacji kryzysowej w aucie.

Niewielki gadżet ma w sobie kilka rzeczy przydatnych w aucie (Youtube.com)

Brelok samochodowy, który spełni wszystkie wymagania, kosztuje niewiele, a mimo to zdecydowanie przyda się w samochodzie. Kilka niezbędnych w razie wypadku narzędzi może zaważyć na tym, czy z trudnej sytuacji uda ci się wyjść bez szwanku.

Zablokowane pasy to nie problem

Podczas wypadku blokuje nas nie tylko szok. Może się okazać, że największą pułapką będą zacięte pasy bezpieczeństwa. Na szczęście nawet jeśli podczas jazdy mechanizm zablokuje się, istnieją jeszcze sposoby na szybkie opuszczenie auta. Jeśli siedzisz w fotelu kierowcy lub pasażera, możesz maksymalnie odchylić oparcie, a następnie wysunąć się z pasów. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu nie możesz tego zrobić lub siedzisz na tylnym siedzeniu, nie pozostaje nic innego jak tylko przeciąć pasy.

Do tego zadania potrzebujesz niewielkiego nożyka, który pozwoli przeciąć wzmocnione pasy. Modele wmontowane w brelok samochodowy są nie tylko wyjątkowo ostre, ale również bezpieczne w użytkowaniu. Obudowa otacza ostrze z trzech stron, pozostawiając jedynie niewielką szparę, w którą możesz wcisnąć pasy bezpieczeństwa. To minimalizuje ryzyko skaleczenia. By dostać się do noża, należy wyciągnąć kolorową część z kółkiem do kluczyków. Można to zrobić bez wyciągania ich ze stacyjki.

Szklana pułapka

Pasy to niejedyna rzecz, która może cię ograniczyć podczas opuszczania auta. Jeśli w wyniku uderzenia drzwi wgniotą się tak, że nie będzie można ich otworzyć, jedyna droga na zewnątrz będzie prowadzić przez szybę. Jeśli więc nie masz przy sobie niczego, czym można ją wybić, musisz czekać na pomoc. W przypadku gdy każda chwila jest na wagę złota, możesz spróbować wyważyć przednią szybę stopami. Kilka mocnych uderzeń rozbije ją w drobny mak.

Szybszym rozwiązaniem będzie użycie drobnego zbijaka, który znajdziesz w profesjonalnych brelokach samochodowych. Znajdujący się w środku mechanizm zmienia siłę nacisku w uderzenie, które jest w stanie skruszyć wzmocnioną szybę samochodową przy minimalnym wysiłku. Warto pamiętać o tym, by nie uderzać w środek szyby, ale wybrać miejsce bliżej krawędzi. W ten sposób będziesz mieć pewność, że szyba nie będzie sprężynować.

Opony pod kontrolą

Bardziej zaawansowane breloki wyposażono również w miernik ciśnienia opon oraz stanu zużycia bieżnika. Dzięki nim możesz oszczędzić sobie nieprzyjemności. Sam proces mierzenia ciśnienia jest bardzo prosty, należy przytknąć urządzenie w odpowiednim miejscu i odczytać wynik. W ten sposób jeszcze przed wyjechaniem z garażu będziesz wiedzieć, czy należy dopompować opony. Jeśli chodzi o stan zużycia bieżnika, należy wyciągnąć miarkę i przytknąć do zagłębienia w oponie. Pamiętaj, że zbyt płytki bieżnik może skutkować zmniejszeniem przyczepności kół i skrętności auta, co jest przyczyną wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze.