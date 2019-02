Bezpieczna jazda. Zobacz, co zrobić w razie dachowania, by wyjść z niego bez szwanku

Nawet z poważnych wypadków można wyjść bez szwanku. Czasem większą szkodę może wyrządzić nasze impulsywne i nieprzemyślane zachowanie. Dlatego warto wiedzieć, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach, na przykład podczas dachowania.

Nie odpinaj pasów

Jeśli w wyniku dachowania zawiśniesz na pasach bezpieczeństwa, nie możesz odpiąć ich od razu. Po pierwsze będzie to utrudnione ze względu na obciążenie pasów, mechanizm może nie zadziałać. Po drugie nawet jeśli uda ci się odpiąć pasy, uderzysz całym ciężarem ciała w podłoże, a to prawdopodobnie uszkodzi odcinek szyjny kręgosłupa . W efekcie, nawet jeśli nie odniesiesz ran podczas wypadku, po takim uderzeniu możesz wymagać hospitalizacji.

Jeśli nie czujesz się na siłach do tego, by samodzielnie opuścić auto, nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na pomoc. Jeżeli jednak decydujesz się na działanie, musisz zapewnić sobie stabilne oparcie. W tym celu podciągnij nogi tak, by opierały się o dach samochodu. Następnie możesz spokojnie odpiąć pasy i wydostać się z auta. Drogą ucieczki będzie przednia lub boczna szyba. Jeśli nie zbiły się w trakcie wypadku, możesz wybić je stopami lub użyć do tego specjalnego zbijaka, który warto mieć zawsze przy sobie.