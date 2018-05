Publikacja zdjęć z widocznymi tablicami rejestracyjnymi. Czy w obliczu RODO to legalne?

Obecnie nie ma czteroliterowego skrótu, który by wprowadzał równie wielki popłoch w firmach i organizacjach. RODO spędza sen z powiek wszystkim, którzy mają do czynienia z danymi osobowymi. Wszyscy zastanawiają się, jakie działania są legalne, a z czym trzeba uważać. A co ze zdjęciami samochodów?

Bezmyślne publikowanie zdjęć z widocznymi numerami rejestracyjnymi może grozić problemami. Wszystko przez RODO (Fot. Jakub Tujaka)

W dużym skrócie RODO to nowe unijne przepisy dotyczące gromadzenia, przechowywania, zarządzania i ochrony danych osobowych. Podstawą do rozstrzygnięcia, czy dane informacje dają możliwość zidentyfikowana kogokolwiek, czy nie, są dosyć skomplikowaną sprawą. Skupmy się na konkretnym problemie, czyli publikacji zdjęć samochodów z widocznymi tablicami rejestracyjnymi.

Ekspertka od RODO Paulina Podsiadła z wrocławskiego Biura Bezpieczeństwa Danych poinformowała, że jeżeli na podstawie umieszczonego nagrania lub zdjęcia jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę (zwłaszcza jeżeli określonym pojazdem porusza się zwykle ta sama osoba), to dane w postaci marki, modelu i numerów rejestracyjnych mogą stanowić dane osobowe i w takiej sytuacją będą miały do nich zastosowanie przepisy RODO. Osoba, która uzna, że taka publikacja narusza jej dobra osobiste, będzie mogła wystąpić z żądaniem zapłaty odszkodowania (zadośćuczynienia) za naruszenie dóbr osobistych.

Oznacza to, że jeśli znajdziemy w siedzi zdjęcie swojego auta, a dodatkowo nasz samochód jest w jakiś sposób charakterystyczny, to możemy wystąpić o odszkodowanie.

W środowisku motoryzacyjnym często dochodzi do publikowania zdjęć samochodów z widocznymi tablicami rejestracyjnymi, np. jeśli uda nam się spotkać na drodze rzadkie auto, albo dany pojazd jest z jakiegoś powodu ciekawy. Sieć jest też pełna filmów z rejestratorów jazdy z widocznymi tablicami rejestracyjnymi.