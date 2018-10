Producenci aut nie chcą ogranicznika prędkości. Popierają inne aktywne systemy

W ciągu kilku najbliższych lat europejskie samochody przejdą przyspieszoną ewolucję. Komisja Europejska chce, by każde nowe auto było wyposażane w szereg aktywnych systemów bezpieczeństwa. Producenci aut popierają większość planów KE. Kością niezgody jest jednak system, który nie pozwoliłby nam jechać szybciej, niż wskazują znaki.

Komisja Europejska pracuje nad nowymi przepisami, które zmuszą producentów samochodów do wyposażania każdego nowego auta w szereg systemów elektronicznych poprawiających bezpieczeństwo. W maju Komisja Europejska zaproponowała, by na tej liście znalazł się system zapobiegania kolizjom czołowym i potrąceniom pieszych oraz rowerzystów, zaawansowany układ awaryjnego hamowania, asystent utrzymywania pasa ruchu, kamera lub czujniki cofania, czarna skrzynka, która pomogłaby odtworzyć okoliczności wypadku, system wykrywający zmęczenie i rozproszenie kierowcy, a także przygotowaną przez producenta infrastrukturę, ułatwiającą montaż blokady alkoholowej. Zdaniem KE samochody powinny posiadać też inteligentnego asystenta prędkości i to właśnie ten układ nie podoba się przemysłowi motoryzacyjnemu.