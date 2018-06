Policjanci z Oławy wyjechali na patrol miernikiem bez legalizacji. Nim przyjmiesz mandat, lepiej ją sprawdź

Podczas długich weekendów policja w całym kraju mobilizuje się i kontroluje kierowców. W Oławie funkcjonariusze wyjechali na patrol z ręcznym miernikiem prędkości, który nie posiadał legalizacji.

Rozwijanie nadmiernej prędkości to druga najczęściej spotykana przyczyna wypadków na polskich drogach . W 2017 r. leżało ono u podłoża 6,8 tys. zdarzeń. Nic więc dziwnego w tym, że policja stara się jak najskuteczniej walczyć z tym zjawiskiem. Problem w tym, że nie zawsze jest to w pełni uczciwe .

- Komenda Powiatowa Policji w Oławie posiada na wyposażeniu trzy laserowe mierniki prędkości. W związku z prowadzonymi działaniami pn. "Bezpieczny weekend - Boże Ciało" funkcjonariusze omyłkowo pobrali do służby urządzenie odłożone celem przekazania do legalizacji. Po rozpoczęciu pracy i ujawnieniu wykroczenia polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości jazdy oraz jednoczesnym stwierdzeniu braku aktualnej legalizacji, policjanci odstąpili od dalszych czynności i niezwłocznie udali się do jednostki, by wymienić urządzenie - poinformował nas podkom. Krystian Wiżgała, Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego policji w Oławie.