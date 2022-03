Piotr Parczewski to mistrz aerografu. Na co dzień maluje motocykle, od święta – kask prezydenta

Są trzy grupy. Pierwsza to ludzie, którzy mają bardzo jasno określoną wizję tego, czego chcą. Ja to przekładam na formę graficzną. Drugą grupą są osoby, w których siedzi wiele ciekawych rzeczy, ale oni nie do końca wiedzą, co ma powstać. Oczekują tego, aby im coś zaproponować. Trzecia grupa, dzięki Bogu jest już u mnie nieduża, to ludzie, którzy mówią "na zlocie widziałem, że mój kumpel Józek ma wilki wyjące do księżyca i też takie chcę". Wtedy robię absolutnie wszystko, żeby tego nie namalować i proponuję coś innego.