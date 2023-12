OHRV2 – nowy polski silnik motocyklowy

Na pytanie jak wyglądała by polska motoryzacja gdyby nie wybuch, tragicznej w skutkach, II wojny światowej powstało wiele teorii. My zajęliśmy się tematem w praktyce! Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy pierwszy po II wojnie światowej, całkowicie polski, czterosuwowy silnik w układzie widlastym do napędu motocykla - silnik OHRV V2.