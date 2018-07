Odcinkowy pomiar prędkości na A1 nie ma homologacji. Policja jednak czujnie analizuje dane

Przy wjeździe na autostradę A1 kierowcy widzą znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z kolei Główny Inspektorat Transportu Drogowego "nie posiada urządzenia rejestrującego we wskazanej (…) lokalizacji". Na celowniku są kierowcy, którzy trasę pokonują regularnie.

GITD odpowiedzialne jest zarówno za odcinkowe pomiary prędkości, jak i wszystkie fotoradary funkcjonujące w Polsce. Każdy z nich – niezależnie od swojego charakteru – oznaczony jest odpowiednio wcześniej. Tym bardziej dziwi obecność takich znaków tuż przy bramkach do poboru opłat. Bat na nieposłusznych kierowców ? To raczej nierówna walka policji, która ma sposób, ale nie ma środków.

– Dane te zbierane są przez operatora systemu do celów statystycznych – dowiadujemy się z działu prasowego. Jednak przy zjeździe do bramek co szybsi kierowcy otrzymają upomnienie w formie ulotki .

Jak się okazuje, dane te przekazywane są policji regularnie, nie tylko na jej wniosek. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście taka lista notorycznie pędzących kierowców trafia do Wydziału Drogowego w KWP w Bydgoszczy . Teoretycznie – tylko do działań statystycznych.

Teoretycznie. Haczyk istnieje – już od kilku lat kierowcy nagminnie łamiący prędkość są pod okiem policji i cieszą się szczególnym zainteresowaniem nieoznakowanych radiowozów. To jedyne, co mogą zrobić funkcjonariusze, bowiem sprzęt używany przez koncesjonariusza autostrady nie ma odpowiedniej homologacji. Jeśli raz w roku wybieracie się na wakacje z gazem w podłodze, przejazd przez bramki nikogo nie zaalarmuje.

Takich co szybszych kierowców nie brakuje. W zeszłym roku z autostrady A1 skorzystało 4 586 000 pojazdów. Najwięcej – pod koniec lipca, gdy Polacy masowo ruszyli na wypoczynek. By rozładować ruch, 55 razy trzeba było otworzyć płatny odcinek, by zlikwidować korki. W tym roku wszystko wskazuje na to, że rekord frekwencji znów zostanie pobity.