Od 1 grudnia za autostradę zapłacisz aplikacją e-toll. Dla motocyklistów to spore utrudnienie

Alternatywą jest wykupienie biletu autostradowego przed podróżą. W jego przypadku trzeba podać nie tylko numer rejestracyjny pojazdu, ale też datę i godzinę, od której będzie on ważny przez 48 h. Do tego trzeba wiedzieć, gdzie się wjedzie i zjedzie z autostrady, bo bilet kupowany jest na konkretny odcinek. Wymaga to zatem planowania i pewności, że podróż się odbędzie. Bilet można co prawda zwrócić, ale jest to kolejne utrudnienie.