Martwe dusze nie znikną z CEP-u przed upływem trzech lat. Kuriozalna sytuacja trwa nadal

W połowie listopada Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło zmodyfikowaną Centralną Ewidencję Pojazdów. Dziś wiadomo, że proces oczyszczania rejestrów nie zacznie się przed upływem trzech lat.

Morze błędów

Według ewidencji w Polsce zarejestrowanych jest aż 6 mln samochodów starszych niż 25 lat, 23 tys. pojazdów powstałych nim z linii produkcyjnej zjechał pierwszy Ford T . Można też tam wyczytać, że po polskich drogach jeździ 65 tys. żuków, 38 tys. syren, a nawet samochody liczące więcej niż 1000 lat. Te ostatnie to oczywiście efekty urzędniczych błędów przy wpisywaniu do systemu roku produkcji samochodów podczas ich rejestrowania.

Co dalej z CEPiK-iem?

- Aktualnie w Centralnej Ewidencji Pojazdów jest około 40 milionów wpisów i wiadomo, że wiele z nich to tak zwane "martwe dusze" - mówi Wirtualnej Polsce Igor Ryciak, rzecznik prasowy Centralnego Ośrodka Informatyki. - Jednym z założeń CEPiK-u 2.0 było oczyszczenie rejestru z nieprawdziwych danych. Zgodnie z z tym będziemy śledzić aktywność związaną ze wszystkimi pojazdami w bazie przez trzy lata. Po tym czasie wyłowimy z bazy te, które przez te trzy lata nie były ubezpieczane i nie przechodziły przeglądu. Zgodnie z założeniami do ich właścicieli skierowane zostaną pisma z prośbą o wyjaśnienie statusu pojazdu. By było to jednak możliwe, najpierw musi powstać odpowiednia podstawa prawna - dodaje Igor Ryciak.