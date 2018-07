Małopolska z pierwszą strefą ograniczonego transportu. Nie zmieni się wiele - tylko trzeba będzie płacić

Kraków dostał rewelacyjny prezent od rządu i jednocześnie świetny bat na kierowców. Zamiast strefy ograniczonego ruchu, na Kazimierzu pojawi się strefa ograniczonego transportu. Zmiana być może niewielka, ale kierowcom przyjdzie zapłacić.

Od grudnia 2017 roku krakowski Kazimierz objęty był tworem o nazwie strefy ograniczonego ruchu. W kilka ciasnych ulic zabytkowej dzielnicy mogli wjeżdżać mieszkańcy, dostawcy, taksówkarze, jak i goście hotelowi. Ci pierwsi może i byli zadowoleni z takiego rozwiązania, lecz nie było ono idealne. Strefa nie była wystarczająco dobrze oznaczona, dalej na jej terenie znajdowały się parkomaty, a same służby niezbyt garnęły się do egzekwowania nieposłusznych kierowców. Co gorsza, była ona niezgodna z prawem.

Na szczęście rząd w ramach wprowadzania Polski do elity elektromobilności ustanowił coś, co nazywa się strefą ograniczonego transportu. Za darmo wjechać do niej mogą samochody elektryczne (mniej niż 100 zarejestrowanych w Małopolsce), hybrydy plug-in, auta z gazem CNG (kilkadziesiąt) i wodorowe (słownie: zero). Reszta będzie musiała płacić – 2,5 zł za godzinę pobytu. Opłaty pobierane będą w godzinach 9-17. Może i ma to sens, gdyby auta jeździły przez 8 godzin w kółko i emitowały spaliny. Nie zapominajmy jeszcze, że parkomaty pozostaną na swoim miejscu.